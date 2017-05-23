Gençlerbirliği 1- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe ankara deplasmanından kritik son derece önem taşıyan bir galibiyetle dönüyor.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı ikinci yarıda kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada Selçuk Şahin’in 45+2. dakikada attığı golle 1-0 geri düşen Takımımız, 49 ve 75. (P) dakikalarda Robin van Persie’nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.Maçtan dakikalar:4. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Rantie topu uygun durumdaki Khalili’ye çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top, az farkla direğin yanından auta gitti.5. dakikada Aydın Karabulut’un kullandığı korner atışında Palitsevich’in kafayla yaptığı vuruşta Kjaer, topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.45+1. dakikada hakem Ümit Öztürk, Matei’nin ceza çizgisi önünde düşürüldüğü pozisyonda faul kararı verdi. Topun başına geçen Selçuk Şahin’in vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.49. dakikada Lens’in ceza alanının sağından yaptığı ortada Robin van Persie, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.54. dakikada Aydın Karabulut’un pasında topla buluşan Rantie’nin Fenerbahçe ceza alanına sol çaprazdan girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, yatarak direğin dibinden topu kornere çeldi.73. dakikada hakem Ümit Öztürk, Luccas Claro’nun İsmail Köybaşı’na müdahalesi sonrası penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Robin van Persie, topu kaleci Hopf’un solundan ağlarla buluşturdu: 1-2.Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan BilirHopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Anıl Karaer, Murat Duruer (Dk. 75 Muric), Selçuk Şahin, Issah, Khalili (Dk. 29 Matei), Aydın Karabulut, Rantie (Dk. 65 Uğur Çiftçi)Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens (Dk. 83 Volkan Şen), Alper Potuk (Dk. 89 Stoch), Sow, Robin van Persie (Dk. 79 Emenike)Dk. 45+2 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 49 Van Persie ve 75 (penaltından) (Fenerbahçe)Dk. 14 Khalili (Gençlerbirliği), Dk. 27 Sow, Dk. 34 Alper Potuk, Dk. 62 Mehmet Topal, Dk. 80 Lens, Dk. 83 De Souza (Fenerbahçe)