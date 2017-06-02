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02 Haziran 2017 Cuma 19:51

Gençlerbirliği 1-Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig  Turgay Şeren Sezonu  34. haftasında Gençlerbirliği, evinde Kasımpaşa’yı konuk etti.

Gençlerbirliği 1-Kasımpaşa 0
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Gençlerbirliği 1-Kasımpaşa 0

   Spor Toto Süper Lig  Turgay Şeren Sezonu  34. haftasında Gençlerbirliği, evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Gençlerbirliği’nin golünü 67. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Gençlerbirliği bu skorla ligi 46 puanla 8. sırada bitirdi. Kasımpaşa ise 43 puanda kalarak sezonu 9. sırada noktaladı.  

Hakemler: Bahattin Şimek , Baki Tuncay Akkın , Oğuz Terzi

Gençlerbirliği: Nihat Şahin , Ahmet Oğuz , Luccas Claro , Palitsevich , Anıl Karaer (Murat Duruer dk. 60 ), Serdar Gürler , Issah , Khalili , Rantie , Umut Sözen (Cosmin Matei dk. 71 ), Vedat Muriç (Scekic dk. 67 )
Teknik Direktör: Ümit Özat

Kasımpaşa: Eray Birniçan , Veysel Sarı , Otigba , Cristian Titi , Veigneau , Hasan Bilal (Tunay dk. 67 ), Abdullah Durak (Ahmed Ildiz dk. 67 ), Sadiku , Eduok (Shala dk. 83 ?), Andre Castro , Batuhan Altıntaş
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Vedat Muriç (dk. 45) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
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