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29 Aralık 2016 Perşembe 15:13

Gençlerbirliği gol oldu yağdı 6-0

Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta C Grubu’nda Gençlerbirliği,Amedspor’u farklı yenerek maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği gol oldu yağdı 6-0
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Gençlerbirliği gol oldu yağdı 6-0
Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta C Grubu’nda Gençlerbirliği,Amedspor’u farklı yenerek maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.Gençlerbirliği bu galibiyetle 3 maçta aldığı 9 puanla bir maç eksiği ile liderliğini devam ettirirken Amedspor 1 puanla sonuncu durumda.
   Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 3-0 önde kapattı.Gençlerbirliği maçın hemen başında 1.ci dakikada Marko Milinkovic ile 1-0 öne geçti.12.ci dakikada Marko Milinkovic durumu 2-0 yaptı.Bundan 2 dakika sonra 14.dakikada Ahmet Oğuz takımın 3.cü golünü attı.
   İkinci yarının hemen başında 47.dakikada Vedat Muriç durumu 4-0 yaptı.60. dakikada Ahmet Oğuz durumu 5-0 yaptı.86.dakikada Vedat Muriç tekrar sahneye çıktı ve durumu 6-0 yaptı. İkinci yarıda da 3 gol atan gençlerbirliği maçı 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.




 



Stad:
Ankara 19 Mayıs

Hakemler:
Bülent Birincioğlu,Serdar Diyadin,Mehmet Metin,Mustafa Kürşad Filiz

Gençlerbirliği:
Taha,Halil İbrahim,Ahmet Oğuz,Ferhat Görgülü,Kamal Issah,Marko Milinkovic,Serdarcan Eralp,Ante Kulusic,Aleksandar Scekic,Vedat Muriç,Samuel Kwame Owusu

Teknik Direktör:
Ümit Özal

Amedspor:
Serkan İpek,Kamil İçer,Şevket Güngör,Abdullah Çetin,Oğuz Çetinkaya,Mansur Çalar,Ercan Çapar,Yusuf Yağmur,Tekin Adar,Emre Tekin Pınar,Mehmet Sıddık İstemi

Teknik Direktör:
Recep Bayık
  Goller: Milinkovic (dk. 1 ve 12), Ahmet Oğuz (dk. 14 ve 60) (Gençlerbirliği),Vedat Muriç (dk.47 ve 86)
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Anahtar Kelimeler
Ziraaat Türkiye KupasıGençlerbirliğiAmedspor
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