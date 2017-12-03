Gençlerbirliği Kulübünden Özat'a destek

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Ümit Özat'a destek verdi.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulunun yazılı açıklamasında, Gençlerbirliği taraftarının Türk spor kamuoyunda her zaman centilmenliğiyle öne çıktığı belirtilerek, "Ancak bugün Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür. Teknik direktörümüz Ümit Özat'a karşı hakarete, hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir. Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün zor günlerden geçtiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunu bizim kadar en iyi taraftarımız bilmektedir. Böyle zamanları ancak taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle birlik olabilen camialar atlatabilir. Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yapılan bu haksız yakıştırmalar karşısında yönetim kurulu olarak teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Muhabir: Halil Ibrahim Avşar