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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik." dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik." dedi.

26 Aralık 2017 Salı 23:39
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, iyi bir karşılaşma çıkardıklarını söyledi.

Gençlerbirliği, Bursaspor'u tek golle geçti

Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında elde ettikleri avantajın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik. Bu noktada tecrübe ve kalite eksikliği yaşadık." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekiple deplasmanda oynayacakları rövanş maçının kolay olmayacağını dile getiren Özat, şunları kaydetti:

"Sezonun ikinci yarısında ve kupada zorlu bir periyoda gireceğiz. Sorun yaşamamak için transfer yapmalıyız. Alternatifsiz kalmamalıyız. Transferde nokta atışı yapmalıyız. Acil bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Hücum ve defansa da takviye yapmayı düşünebiliriz."

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf iyi günündeydi ve takımını kurtardı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynadıklarını, pozisyonlar da bulduklarını ancak Gençlerbirliği'nin kalecisi Per Johannes Hopf'un başarılı bir maç çıkardığını ifade etti.

Le Guen, hava ya da saha şartlarını bahane edemeyeceklerini aktararak, "İkinci yarıda da aynı şartlarda oynadık ama takım iyiydi. Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf iyi günündeydi ve takımını kurtardı. İkinci yarıdaki gibi mücadele edersek ne kadar iyi olabileceğimizi gösterdik. İşimiz zor ama ikinci maçta gücümüzü ortaya koyarak turu geçmeliyiz. Rakibimiz avantaj sağladı ama bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Musa Samur

Son Güncelleme: 27.12.2017 05:04
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıÜmit ÖzatSporPaul Le GuenGençlerbirliğiBursaspor
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