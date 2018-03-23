ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, genç oyuncularla iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da yarın İrlanda Cumhuriyeti ile özel maç yapacak ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Lucescu, karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda milli futbolcu Okay Yokuşlu ile basın toplantısı düzenledi.

Lucescu, Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın takımlarındaki yükselen performansı ile ilgili soru üzerine, şöyle konuştu:

"Hepsi de becerikli, iyi oyuncular. Büyük yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar. Bu durum, milli takıma da katkı sağlıyor. Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu becerikli oyuncularla kazanan bir ekip oluşturmayı hedefliyoruz. Ne yazık ki bu sefer Emre Mor bizimle olamıyor. 38 derece ateşi var. Cengiz Ünder de dün antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Türk Milli Takımı'nın geleceğini sağlayacak genç oyuncular var. Hepsi beraber oynayacak. Bu da iyi olacak. Takımdaki herkes iyi oyuncu. Umut ediyorum ki inanarak bir şeyi başaracağız ve daha iyiye gideceğiz."

"Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor"

Lucescu, kasım ayından beri milli oyuncuları seyrettiğini hatırlattı.

Geçen sürede 50'den fazla maçı izlediğini, bütün oyuncuları seyretmeye çalıştığını anlatan Lucescu, yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı yerli oyuncuları izlemenin kolay olmadığını savundu.

Türk oyuncuların kendi takımlarında az forma şansı bulduğunu dile getiren Lucescu, sözlerine şöyle devam etti:

"Genç oyunculara milli takımın çekirdeği olma imkanını tanıyoruz. Gençleri, gelecek maçlarda da görmeye çalışacağım. Değişik, daha önce görmediğimiz oyuncuları da göreceğiz. Sonuçta bunlar dostluk, hazırlık maçları. Gençlere, kendilerini ifade edebilme ve şahsiyetini ortaya koyabilme imkanı tanıyacak maçlar bunlar. Tabii ki önemli maçlar. Bunun farkındalar, biliyorlar. Birlikte sadece iki antrenman yaptık ama konuştuk, toplantılar yaptık. Ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Sorumluluklarını biliyorlar, öğrendiler. Diğer gelmeyen ve gelemeyen oyuncular da takıma yeniden katılabilir. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir oyuncu ekibim var. Onlara inanıyorum. 26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 ayrı kulüpte oynayan oyuncu grubu sonuçta."

"Herkes '10 numara' oynamak istiyor"

Lucescu, Türkiye'de bir problemin olduğunu, becerikli oyuncuların hepsinin '10 numara' oynamak istediğini dile getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup gibi oyuncuları kenarda bırakamayacağını ama onların da başka mevkilerde de forma giyebileceğini aktaran Lucescu, "Onlar da yavaş yavaş eminim ne yapmamız ve ne yapılması gerektiğini anlayacaktır. Çünkü bu ekip 4-1-4-1'den 4-3-2-1'e geçip oynayabilir ya da tam tersini yapabilir. Enes Ünal'la birlikte 4-4-2 de oynayabiliriz. Oyunun disiplinini iyi kurmanız lazım. Genç Türk oyuncuların problemi bu. Herkes '10 numara' oynamak istiyor. 18 yıl önce de öyleydi ve hala aynı." ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu: "Önümüze odaklanmak zorundayız"

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ise kampa yeni katılan arkadaşlarının olduğunu belirterek, mevcut kadroya ve yeni yapılanmaya çok güvendiğini ifade etti.

Çok kaliteli bir ekibe sahip olduklarını düşündüğünü dile getiren Okay, "Birbirimizle olan ilişkimiz ve futbol oyun karakteri anlamında kaliteli isimlerin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sadece bunlar yeterli değil. Takıma güveniyorum ve her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Okay, 2018 FIFA Dünya Kupası'na yaklaşıldıkça, turnuvaya katılamamanın üzüntüsünün artıp artmadığı yönündeki soru üzerine, "Tabii ki Dünya Kupası'nda olmak isterdik. Maalesef geçmişi değiştiremiyoruz. Önümüze odaklanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı. Antrenmanda Mahmut Tekdemir ve Cengiz Ünder, dizlerindeki sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı koştu.

Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, saat 20.30'da başlayacak.

Muhabir: Sinan Özmüş