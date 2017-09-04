Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir

İSTANBUL (AA) - Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sadece Türkiye'de değil, dünyada da futbolun değerlerinin değiştiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Futbolun, hakem hatalarıyla değil; çoşku, gol ve güzel oyunla zenginleşmesi gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda değiliz. Futbol ekonomisi milyar dolarlık bir endüstri ve teknolojinin izin verdiği en üst düzeyde bir sistem ile denetlenmeli, insanların haklarının yendiğine dair hayal kırıklıkları ile değil, coşkuyla, golle, güzel oyunla zenginleşmelidir. Bu çok önemli milli maç haftası vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, VAR uygulamasını tüm paydaşlarımızın çok ciddiye almalarını, erteleyip unutturmamalarını, futbolun geleceğinin, marka değerinin en önemli unsurlarından biri olacağını hatırlamalarını rica ediyorum."

Muhabir: Süha Gür