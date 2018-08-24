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Gomis Al Hilal’da

Gomis Galarasay’dan ayrıldı.

Gomis Al Hilal’da

Gomis Galarasay’dan ayrıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 07:20
Gomis Al Hilal’da

Gomis Al Hilal’da

   Gomis Galarasay’dan ayrıldı.Galatasaray,Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı, çarşamba günü de Galatasaray ile de 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturan Galatasaray, oyuncunun gidişine onay verdi. Bafetimbi Gomis'in transferi için Al-Hilal kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi ve Sarı-kırmızılı eski oyuncu transferini bir video ile duyurdu. Al Hilal, Gomis transferini bir video ile açıkladı. Elinde yeni formasını tutan Gomis; Selamun aleyküm Al Hilal taraftarı. Aslan Gomis, sizin için geliyor. Yallah! ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.08.2018 04:25
Anahtar Kelimeler:
GomisAl HilalGalarasay
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