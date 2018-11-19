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Gomis'den Albayrak'a sert cevap

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt verdi.

Gomis'den Albayrak'a sert cevap

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt verdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:10
Gomis'den Albayrak'a sert cevap

Gomis'den Albayrak'a sert cevap
   Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt verdi.Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap geldi.

Fransız golcü, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini paragözlükle suçlayan Albayrak'a şu yanıtı verdi:

"Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var (Bunu hatırlatmak isterim).

İkinci olarak bu, Galatasaray taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim.

Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak." 


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Son Güncelleme: 19.11.2018 05:16
Anahtar Kelimeler:
GomisAbdurrahim Albayrak
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