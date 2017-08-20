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Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı

Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı ilk iki maçta 3 gol atan Fransız futbolcu, profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı

Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı ilk iki maçta 3 gol atan Fransız futbolcu, profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:50
Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı

İSTANBUL(AA) - Süper Lig'de ilk iki haftada oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis etkili performansıyla göz dolduruyor.
Profesyonel kariyerine 2004 yılında Fransa'nın Saint-Etienne ekibinde başlayan Senegal asıllı futbolcu, bu takımın yanı sıra aynı ülkeden Troyes, Olympique Lyon, Olympique Marsilya ile İngiltere'den Swansea City'de forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.
Swansea City'den 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer edilen ve yıllık 3 milyon 350 bin avro ücret ödenen 32 yaşındaki Gomis, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı ilk iki lig maçında attığı gollerle hem Galatasaray taraftarlarını mutlu etti hem de kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 14 yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez ligin ilk iki haftasında 3 gol atma başarısı gösterdi.
İsabetli 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırdı
Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de kaleyi bulan 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırmayı başardı.
Son 5 sezonun en golcüsü
Gomis, Süper Lig'de son 5 sezonda ikinci haftalar itibarıyla Galatasaray'ın en golcü futbolcusu oldu.

Son Güncelleme: 21.08.2017 10:14
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LiğSporGolGalatasarayBafetimbi Gomis
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