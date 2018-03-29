Gomis'ten Mustafa Cengiz'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gomis, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'da düzenlenen imza gününün ardından Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Cengiz, imza gününden dolayı teşekkür ettiği Gomis'e, "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum." dedi.

ise Cengiz'e teşekkür ederek, "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlarla olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Başkan Cengiz, Gomis ve ailesine, aralarında Galatasaray'ın tarihini anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhabir: Emrah Oktay