Göztepe çeyrek finalde

Göztepe evinde rövanş maçında Antalyaspor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Antalyaspor’u konuk eden Göztepe, 3-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında oynanan ilk maç 3-3’lük beraberlikle sona ermişti.

Göztepe’nin baştan sona üstün götürdüğü maçta gol perdesi 21. dakikada açıldı. Osman Çelik’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, 39. dakikada Serdar Gürler ile skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Göztepe, 66. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle skoru 3-0 yaptı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Skor