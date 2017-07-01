Göztepe'de iki önemli transfer daha

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarını sessizlik içinde sürdüren'dan forvetve Fransa'nın Bastia takımından orta saha'yla da anlaştı.Kariyerinde Portekiz'de Porto, İspanya'da Cordoba ve Levante gibi takımlarda forma giyen 27 yaşında, 1.83 boyundaki Cezayirli Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas'la 2 artı 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenildi.Sarı kırmızılıların her konuda anlaştığı 24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha Ngando ise daha önce Rennes ve Auxerre'de de oynayıp geçen sezon Fransa Ligue 1'de 20 karşılaşmada görev yaptı. Ngando'nun forma giydiği Bastia, küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.En az 12 transfer yapacağını açıklayan Göztepe, transferde anlaştığı futbolculara pazartesi günü antrenmanlara başlamadan önce sözleşme imzalatacak. Göztepe, daha önce Gençlerbirliği'den ön libero Selçuk Şahin'le de kesin olarak el sıkışmıştı.