﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:07

Göztepe'de iki önemli transfer daha

Göztepe, Gaziantepspor'dan forvet Nabil Ghilas ve Fransa'nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando'yla da anlaştı.

Göztepe'de iki önemli transfer daha
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Göztepe'de iki önemli transfer daha


Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarını sessizlik içinde sürdüren Göztepe, Gaziantepspor'dan forvet Nabil Ghilas ve Fransa'nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando'yla da anlaştı.

Kariyerinde Portekiz'de Porto, İspanya'da Cordoba ve Levante gibi takımlarda forma giyen 27 yaşında, 1.83 boyundaki Cezayirli Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas'la 2 artı 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların her konuda anlaştığı 24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha Ngando ise daha önce Rennes ve Auxerre'de de oynayıp geçen sezon Fransa Ligue 1'de 20 karşılaşmada görev yaptı. Ngando'nun forma giydiği Bastia, küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.
En az 12 transfer yapacağını açıklayan Göztepe, transferde anlaştığı futbolculara pazartesi günü antrenmanlara başlamadan önce sözleşme imzalatacak. Göztepe, daha önce Gençlerbirliği'den ön libero Selçuk Şahin'le de kesin olarak el sıkışmıştı.


 
Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
Eskişehirspor-Göztepe maçında meşaleleri polis sokmuş
Eskişehirspor-Göztepe maçında meşaleleri polis sokmuş
Göztepe,Yılmaz Vural#039;la yollarını ayırıyor
Göztepe,Yılmaz Vural'la yollarını ayırıyor
Eskişehirspor: 3 - Göztepe: 4
Eskişehirspor: 3 - Göztepe: 4
Eskişehir-Göztepe ne zaman oynayacak
Eskişehir-Göztepe ne zaman oynayacak
Finalin adı Mustafa Denizli-Yılmaz Vural oldu
Finalin adı Mustafa Denizli-Yılmaz Vural oldu
Yılmaz Vuralın talebeleri finale doğru
Yılmaz Vural’ın talebeleri finale doğru
Yeni takımı belli oldu
Yeni takımı belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda yapıyor Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda...
Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu
Yoga olimpiyat yolunda: Olimpiyatlarda Yogacılar da yarışacak Yoga olimpiyat yolunda: Olimpiyatlarda Yogacılar...
Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet
Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi
Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar...
Yukarı Çık

Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu...
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda yapacak olan...

Haberi Oku