Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak Göztepe ile Gençlerbirliği, yarın 31. kez karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştığı rakibi karşısında 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin Ankara'daki müsabakasını Gençlerbirliği 3-1 kazandı, İzmir'deki karşılaşma golsüz tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 15 karşılaşmada ise sahadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada rakibine karşı 16 golü bulunan Göztepe, 13 gol yedi.

Muhabir: Ali Korkmaz