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Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Süper Lig'de 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak Göztepe ile Gençlerbirliği, yarın 31. kez karşılaşacak.

Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Süper Lig'de 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak Göztepe ile Gençlerbirliği, yarın 31. kez karşılaşacak.

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:37
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak Göztepe ile Gençlerbirliği, yarın 31. kez karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştığı rakibi karşısında 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin Ankara'daki müsabakasını Gençlerbirliği 3-1 kazandı, İzmir'deki karşılaşma golsüz tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 15 karşılaşmada ise sahadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada rakibine karşı 16 golü bulunan Göztepe, 13 gol yedi.

Muhabir: Ali Korkmaz

Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiGöztepeSporSÜPERLİG
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