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Göztepe Lig'de kalmayı başardı

Göztepe evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Lig'de kalmayaı başardı ve mutlu sona ulaştı.

Göztepe Lig'de kalmayı başardı

Göztepe evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Lig'de kalmayaı başardı ve mutlu sona ulaştı.

26 Mayıs 2019 Pazar 20:58
Göztepe Lig'de kalmayı başardı

Göztepe Lig'de kalmayı başardı

  Göztepe evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Lig'de kalmayaı başardı ve mutlu sona ulaştı.Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, ligde kalmayı başardı.Göztepe 14. dakikada Alpaslan Öztürk ile öne geçerken, Ankaragücü 74. dakikada Pazdan ile eşitliği yakaladı. Cüneyt Çakır, 83. dakikada Göztepe'nin kullandığı frikikten barajda Cebrail'in müdahalesini VAR'da inceledi ve Göztepe'ye penaltı verdi.Geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında penaltı kaçıran Deniz Kadah, topun başına bir kez daha geçti ve ağları sarsarak, takımını ligde tutan isim oldu. Deniz Kadah bu sezon ligdeki 7. golünü de kaydetmeyi başardı.Galibiyetle birlikte Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça yükselterek 38 puanla sezonu 15. sırada tamamladı. Ankaragücü ise son 5 maçta 3. yenilgisini aldı ve sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeAnkaragücü
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