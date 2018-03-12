Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe...
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı

Göztepe'nin gözü Avrupa'da

Göztepe Başkanı Sepil, "Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde edeceğimizden umutluyum." dedi.

Göztepe'nin gözü Avrupa'da

Göztepe Başkanı Sepil, "Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde edeceğimizden umutluyum." dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:27
Göztepe'nin gözü Avrupa'da

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde edeceğimizden umutluyum." dedi.

Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için kritik bir müsabakada Antalyaspor'u 2-1 yendiklerini söyledi.

Kalan haftalarda ligde düşmeme mücadelesi veren takımlarla karşılaşacaklarını belirten Sepil, şunları kaydetti:

"Bu işimizi daha da zorlaştırıyor. Dokuz maç kaldı, hedefimiz beşinci olmak, kalan haftalarda bunu sonuna kadar kovalayacağız. Dün puan kaybetseydik bu hedefimizden sapmış olacaktık ve iddiasız bir hale gelecektik. Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum."

"Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok"

Mehmet Sepil, Göztepe formasıyla 4. golüne ulaşan Demba Ba'nın henüz tam hazır olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1,5 yıl futbola ara vermiş Demba Ba'nın şu anda vücut olarak yüzde 100 hazır olması mümkün değil ancak kafa olarak, şut olarak iyi durumda. Bu ikisi çok önemli, çok iyi şutlar atıyor, vuruşları çok net. Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok. Bence 2-3 maç sonra vücudu da beyniyle hareket etmeye başlayacak, benim beklentim bu."

"Bir numaramız tribünümüz"

Taraftarlarının Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını savunan Sepil, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye onları izliyor, bütün Türkiye onlara imreniyor. Başakşehir karşısında mağlup olduktan sonra taraftarımız aynıydı, dün galip geldik, taraftarımız yine aynı davranış biçiminde. Türkiye'ye örnek olacak bir tribün. Bir numaramız ne Demba Ba, ne başka şeyler, bizim bir numaramız tribünümüz."

Son 9 haftaya 39 puanla girdi

Ligde Antalyaspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Demba Ba, 4. golüne ulaşarak takımdaki en golcü isimlerden biri oldu.

Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in Göztepe adına 14 gol attığı ligde, Demba Ba, Tayfur Bingöl ve Andre Castro'nun dörder golü bulunuyor.

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporMehmet SepilGöztepeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede
Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Ringlerin şampiyon kızı yeni hedefler peşinde
Ringlerin şampiyon kızı yeni hedefler peşinde
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim