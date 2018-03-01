Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz

Göztepe Teknik Direktör Tuna, "Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz." dedi.

Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz

Göztepe Teknik Direktör Tuna, "Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz." dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 16:20
Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, amaçlarının iyi futbol oynayarak galip gelmek olduğunu söyledi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında ortaya koydukları iyi futbolla kazanmanın güzel olduğunu bildirdi.

Ligdeki takımların fiziksel olarak ve oyun anlamında birbirlerine yakın olduğunu savunan Tuna, şöyle konuştu:

"Ligin sonu yaklaştıkça hem kümede kalma hedefinde olan takımların hem üst sıradaki bizim gibi takımların hedeflerinin biraz daha zorlaştığını herkes biliyor. Biz, bu yarışın içinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yüzdemiz bu kadar yakınken bunu başarabilecek miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz."

"Amacımız iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek"

Tamer Tuna, bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in ligin en güçlü takımlarından birisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz. Amacımız tabii ki orada çok iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek. Rakibimizin gücünün, oyun anlamında yaptığı doğruların, takım mücadelesindeki ve sahadaki organizasyonunun farkındayız. Kendi takımımız için de bu geçerli. Performansımız bireyselliğin üzerine çıktığında biz de iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Demba Ba'nın gösterdiği performans bizi etkileyecek çünkü önemli bir role sahip. Forvetlerin ligde gösterdiği performanslar takımları çok etkiliyor. Bu hafta da öyle olacaktır."

Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin sakatlıklarının bulunduğunu, Adama Traore'nin cezasının devam ettiğini hatırlatan Tamer Tuna, tam hazır olmayan kaleci Beto ve Kadu'yu Demir Grup Sivasspor maçında oynatmadıklarını ancak bu oyuncuların hazır duruma geldiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 01.03.2018 14:12
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
Okan Buruk'un cezası onandı
Okan Buruk'un cezası onandı
TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti
TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim