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Göztepe'den 18 yeni oyuncu

Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, transfer döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcu transfer etti.

Göztepe'den 18 yeni oyuncu

Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, transfer döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcu transfer etti.

09 Eylül 2017 Cumartesi 12:28
Göztepe'den 18 yeni oyuncu

İZMİR - ALİ KORKMAZ (AA) - Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe, yaz transfer döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak teknik ekibinde değişikliğe gitti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine son olarak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yı takımın başına getiren İzmir temsilcisi, kadrosunda büyük bir değişime gitti.

7 Türk ismi kadrosuna kattı

Birinci transfer ve tescil döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcu transfer eden Göztepe, geçen yıl forma giyen 27 futbolcudan 17'siyle yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Gaziantepspor'dan Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Fenerbahçe'den Hakan Çinemre, Beşiktaş'dan Muhammed Enes Durmuş gibi genç yerli yetenekleri de kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi, Türk oyuncular içinde geçen sene TFF 1. Lig'deki kadrosundan Emre Can Coşkun, Günay Güvenç, Halil Akbunar, Tanju Kayhan, Tayfur Bingöl ve Yavuz Aygün'le yoluna devam etme kararı aldı.

Yabancılar

Daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Andre Castro, Nabil Ghilas, Ezequiel Oscar Scarione, Rajko Rotman'ın yanı sıra 7 yabancı oyuncu daha transfer eden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki kadrosundaki yabancı oyunculardan Adis Jahovic, Leo Schlechwen ve Segbefia'yı da kadrosunda tuttu.

Anahtar Kelimeler:
GöztepeSporSüper Liğ
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