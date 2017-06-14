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14 Haziran 2017 Çarşamba 15:35

Göztepe,Yılmaz Vural'la yollarını ayırıyor

Göztepe kendilerini Süper Lig'e taşıyan hocaları Yılmaz Vural ile yollarını ayırıyor

Göztepe,Yılmaz Vural'la yollarını ayırıyor
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Göztepe,Yılmaz Vural'la yollarını ayırıyor
Göztepe kendilerini Süper Lig'e taşıyan hocaları Yılmaz Vural ile yollarını ayırıyor.Normal sezonun bitimine 9 hafta kala takamın başına geçtiği Göztepe’yi önce play off’a, ardından Süper Lig’e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile bir haftadır süren görüşmede anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Yılmaz Vural’ın talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğu öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil’in yeni arayış içine girdiği kaydedildi.
Günlerdir yönetimden haber bekleyen tecrübeli hocanın kulübün  bu tavrından son derece rahatsız olduğu ifade edildi. Alaçatı’da tatilini sürdüren tecrübeli teknik adamın anlaşmanın gerçekleşmemesi yüzünden bugün yapılacak 92’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına da katılmayacağı belirtildi.
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GöztepeYılmaz Vural
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