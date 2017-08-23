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Griezmann'a iki maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

Griezmann'a iki maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:12
Griezmann'a iki maç ceza

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında oynanan Girona-Atletico Madrid maçının 67. dakikasında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın hakemine aşağılayıcı ifadeler kullanan 26 yaşındaki Fransız futbolcuya 2 maçtan men ve 600 avro para cezası verildiği bildirildi.

Atletico Madrid Kulübünün karara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 23.08.2017 19:36
Anahtar Kelimeler:
SporJuan Martinez Muneraİspanya Futbol LigiFutbolAntoine Griezmann
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