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Guidetti'den Türkçe madalya mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkçe olarak, "Avrupa Şampiyonası'nda madalya istiyoruz. Çok çalıştık. Madalya şansımız var ama tabii ki çok zor." dedi.

Guidetti'den Türkçe madalya mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkçe olarak, "Avrupa Şampiyonası'nda madalya istiyoruz. Çok çalıştık. Madalya şansımız var ama tabii ki çok zor." dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:30
Guidetti'den Türkçe madalya mesajı

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Azerbaycan ve Gürcistan'ın 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2017 CEV Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediklerini bildirdi.

Guidetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe konuşarak, "Avrupa Şampiyonası'nda madalya istiyoruz. Çok çalıştık. Madalya şansımız var ama tabii ki çok zor." dedi.

Şampiyona hazırlıkları sırasında her konuda olabildiğince fazla çalıştıklarını anlatan deneyimli başantrenör, "Bizi zorlu bir turnuva bekliyor. Çok farklı koşullarda ve yerlerde antrenman yapmaya çalıştık. Almanya'ya ve Kartepe'ye gittik. Buralarda takımı olabildiğince çok zorlamaya çalıştım. Çünkü Avrupa Şampiyonası kolay olmayacak." diye konuştu.

"Maçların sonucunu çok küçük detaylar belirleyecek"

Giovanni Guidetti, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacakları C Grubu'nda sonuçları küçük detayların belirleyeceğini kaydetti.

Gruptaki rakipleri değerlendiren İtalyan başantrenör, "Rusya, son iki Avrupa Şampiyonası'nın kazananı. Bulgaristan, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri. Bireysel anlamda en iyi oyunculara sahip. Ukrayna da hiç kolay bir takım değil. Grupta 1, 2 veya 3. olabiliriz. Maçların sonucunu çok küçük detaylar belirleyecek. O yüzden her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada her maça ayrı odaklanmaları gerektiğini dile getiren Guidetti, "Avrupa Şampiyonası, çok uzun bir turnuva. İlk maçta Rusya'yı yendiğimizde bir şey kazanmayız. Aynı şekilde mağlup olduğumuzda da bir şey kaybetmeyiz. Grupta her takım birbirini yenebilir. Önemli olan burada nasıl reaksiyon gösterdiğiniz. Bir maça odaklanarak hesaplama yapmak çok doğru değil. Diğer maçlara da bakmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Türk oyuncular için meydan okuma şansı"

A Milli Takım Başantrenörü, Türk takımlarının uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, Türk oyuncuların da bu başarılarda katkılarının olduğunu ispatlamak için bir şans yakaladığını söyledi.

Dünyanın en iyi oyuncularının Türkiye liginde forma giydiğini aktaran Guidetti, şunları kaydetti:

"2010'dan sonra dünyanın en iyi oyuncuları Türkiye ligine geldi ve Türk voleybolcularla beraber çok fazla başarı kazandılar. Şampiyon oldukları zaman yabancı oyuncuların isimleri ön plana çıktı. Bence Türk oyuncular için bu motivasyon kaynağı olmalı. Tüm Avrupa'ya ve dünyaya 'Bakın, biz sadece yabancılarla bu başarıları elde etmiyoruz. Türk oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak biz de şampiyon olabiliriz. Biz de başarılı oyuncularız.' deme şansları var."

Genç oyuncuların, büyük kulüplerin verdiği para yerine oynayabileceği takımları tercih etmesi gerektiğini savunan Guidetti, "Altyapımız çok başarılı ve dünya şampiyonalarında iyi dereceler aldık. Eğer genç oyuncularımız parayı seçerek, büyük kulüplerde kenarda oturmayı tercih ederlerse bizim için problem olmaya devam edecek. Ancak daha az paraya ilk 6 için mücadele eden takımları seçerlerse bizim için avantaj olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
2017 CEV Kadınlar Avrupa ŞampiyonasıA Milli Kadın Voleybol TakımıAzerbaycanGiovanni GuidettiSporVoleybol
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