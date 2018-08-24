Güneş “Beraberlik kötü değil”
Oyuncularla ilgili bilgi veren teknik adam, “Bazı oyuncularımızın antrenman eksikleri var. Pepe’nin çarpışmaya bağlı görme sıkıntıları oldu, çıkarmak zorunda kaldık. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız. Pazar maç var, sürekli seyahat ediyoruz. Avrupa’da üç rakiple oynadık, üçü de siyah-beyaz. İlginç tesadüf” diye konuştu. Oyundaki dengesizliklerle ilgili konuşan deneyimli antrenör, “Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç” dedi.
Sözcü