Güneş “Beraberlik kötü değil”

teknik direktörümaçı sonrası açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Güneş, “Defans arkalarında boşluk bulmayı düşündük. Dakika 27’ye kadar çok fazla atakları yoktu ama gol yedik. Sonrasında biz ataklar yaptık. Oyunun tamamında kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü skor değil ama kazanmak istiyorduk. Sahamızda tur atlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyuncularla ilgili bilgi veren teknik adam, “Bazı oyuncularımızın antrenman eksikleri var. Pepe’nin çarpışmaya bağlı görme sıkıntıları oldu, çıkarmak zorunda kaldık. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız. Pazar maç var, sürekli seyahat ediyoruz. Avrupa’da üç rakiple oynadık, üçü de siyah-beyaz. İlginç tesadüf” diye konuştu. Oyundaki dengesizliklerle ilgili konuşan deneyimli antrenör, “Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç” dedi.

Sözcü