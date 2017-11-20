Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Porto ile yapacakları karşılaşma öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı kaleci Fabricio Agosto Ramirez ile basın toplantısı düzenledi.

Güneş, grupta iyi durumda olduklarını belirterek, "5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Rakibin iyi oyuncuları var, zor maç olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizden beklenen sonucu almak istiyoruz. Umarım öyle olur." dedi.

Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak başarı elde eden A Milli Takım'ın başında bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Geçmişe dönmeyi değil, geleceğe bakmayı düşünüyoruz. Yarınki maç önemli. Başarılı olmayı her zaman isteriz. Başarıyı geç de alabilirsiniz. Grupta bir avantajımız var. Daha önce aldığımız puanların önemi yok. Daha önce diğer takımlara gösterdiğimiz kaliteyi tekrar göstermek istiyoruz. Yeni ve güzel bir açılım yapmayı hedefliyoruz. Yarın da iyi sonuç alarak gruptan çıkmayı istiyoruz."

Pepe'nin durumu

Sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyen Pepe'nin durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, bu oyuncunun Porto karşısında görev alabileceğini dile getirdi.

Takımda sakatlık veya başka konularda sıkıntı olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Listemizde olan oyuncuları kadroya alabileceğiz. Antrenman yaptıktan sonra kesin bilgiler oluşacak. Kimin oynayacağı konusunda daha sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın rakip olması

Güneş, geçen sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan ve yarın Porto formasıyla Vodafone Park'a çıkması beklenen Vincent Aboubakar'ın etkisiz kalması için önlemleri alacaklarını söyledi.

Kazanarak gruptan çıkmalarının üst turdaki güvenleri için önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın da kazanmak için oynayacağız. Bu tamamen atak yapıyoruz, geri gelmiyoruz şeklinde değil. Günümüzdeki her takım hücumu ve savunmayı iyi yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Fabricio: Çok önemli bir maça çıkıyoruz

Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Fabricio ise yarın zor bir rakiple karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan hiç çıkamadı. Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Büyük bir maç olacak." diye konuştu.

Muhabir: Ercan Doğan