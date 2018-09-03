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Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’

Bursaspor maçı sonrası bir açıklamada bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’

Bursaspor maçı sonrası bir açıklamada bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:07
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’

Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’

   Bursaspor maçı sonrası bir açıklamada bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.Güneş şöyle konuştu; “Oynunun tamamında düşündüğümüz oyunun gerisindeydik. İkinci yarıda daha iyidik ama düşündüğümüz oyun temposundan gerideydik. Her oyuncumuz kendi ortalamasının altında oynadı. Özellikle orta sahamız, çok kötü oynadık. Dönen toplarda da sıkıntımız oldu. Rakip beraberliğe razıydı. Hücumda daha baskılı ve daha etkili olmamız gerekiyordu. Zaman zaman yaptık ancak az yaptık.”

     Loris Karius: ‘İki puan kaybettik’

    Öte yandan maç sonu açıklamada bulunan yeni transfer Loris Karius ikinci yarı iyi oynadıklarını şansız bir gol yediklerini söyleyerek şöyle devam etti;“İlk yarıda gol yemedik. Fırsat yaratamadık. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Pozisyona girip golü attık. Oyunun son kısmında gol yiyip puan bırakmak çok üzücü. Gol sonrasında pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İki puan kaybettik.”

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞenol Güneş
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