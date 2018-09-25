Güneş "Kazanabileceğimiz bir maçtı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.Güneş yaptığı açıklamda şöyle konuştu.“Öncelikle üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kontrollü başladık. Rakibi hızlı çıkışlarla kapatıp etkili olmaya çalıştık. İlk yarı düşündüğümüz gibi oyunu kapattık. Çok az pozisyon ile top kaybı yaşadık. Rakip de baskı yaptı ama daha dikkatli olup atak yapabilirdik. İkinci yarı daha iyi oynuyorken uzun çıkışlarla etkili olamadık. Oyunda kopmalar yaşandı. Hem onlar için hem bizim için. Gol yememiz onlara moral oldu ve seyirci desteği olarak avantaj yakaladılar. Maçın bu şekilde bitmesi bizi üzdü. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Yapacak bir şey yok 2 puan kayıpla ayrılmış olduk.”