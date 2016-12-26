26 Aralık 2016 Pazartesi 12:11

Güreş’in 2016 Başarı Ödülleri Dağıtıldı

Başakşehir Güreş Derneği tarafından 3.’sü düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Ata Sporumuzun Parlayan Yıldızları 2016 Başarı Ödülleri” Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçilerimizin ve çok sayıda davetlilerin katılımıyla Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkez’inde yapılan tören ile sahiplerini buldu.