Güreş’in 2016 Başarı Ödülleri Dağıtıldı

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Güreş Derneği Başkanı ve TGF Yönet Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara, Baş Pehlivanı Abdullah Güngör, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, Dünya ikincisi Aslan Atem, Grekoromen Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Ata Karataş, İBBSK Menajeri Hüseyin İldem, Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay, Türkiye Güreş Hakemleri Derneği Başkanı Tülay Karayazı, Güreş Külüpleri Yöneticileri, Hakemler, Antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı.
Sunuculuğunu Sezgin Maden’in yaptığı ödül töreninden önce, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon ve Dernek Faaliyetleri ile Başakşehirli güreşçilerinin 2016 yılı içerisinde almış oldukları başarıların yer aldığı slayt gösterisi yapıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Başakşehir Güreş Derneği Başkanı ve TGF Yönet Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Yıldırım; “Bu akşam ata sporu güreşe gönül veren değerli büyüklerimiz ve pehlivanlarımız buradalar. Başakşehir Güreş Derneği olarak, Başakşehir’de bir altyapı çalışmamız var. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Başakşehir Belediyemizin çok emekleri bulunmakta. Bize ihtiyaçları giderme konusunda çok fedakâr davrandılar. Bizlere düşen de çalışmak oldu. 8 yıl önce başta Cemal Bakır hocamızın önderliğinde hep birlikte omuz omuza vererek, Başakşehir’de Güreş’in temellerini attık. Bugün geldiğimiz nokta da yüzlerce sporcu bu minderlerden alın teriyle bugünlere kadar geldi. Milli takıma kadar yükselmiş çocuklarımız var. Kısa süre içerisinde çok çalışarak bu noktalara gelmek büyük başarı. Bu başarılarda emeği olan tüm güreş severlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Milletvekili Harun Karaca yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. “1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte görev aldığımızda il genelinde toplam yirmi adet spor salonu ya vardı ya da yoktu. Şimdi ise hamdolsun yüzlerce spor salonu var İstanbul’da. Ülke genelinde binlerce spor salonu mevcut. Federasyonların maddi sıkıntıları yok. Buradan şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Unumuz var. Şekerimiz var. Yağımız var. Her şeyimiz var. Sporu seven ve sporcuyu destekleyen de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Bütün iş bundan sonrası ile ilgili. Helva yapacak baba yiğitler. İşte o baba yiğitler de karşımızda. Mindere çıktığınızda bu ülke için can vermiş kan dökmüş şehitlerimizin ve gazilerimizin bizler de hakkı var bunu unutmayın. Bunu nasıl ödeyebiliriz bütün mesele burada. Spor’da, Kültür’de, Ekonomi’de, Sanat’ta, Eğitim’de, Teknoloji’de lider ülke olabilirsek bu borcu ödeyebiliriz. Çünkü onlar bizler daha rahat bir yaşam sürelim diye canlarını kanlarını feda ettiler. Eğer siz sporcular bu hissi o minder de yaşarsanız bütün rakiplerinizi alt edeceğinize canı gönülden inanıyorum. 80 milyon vatandaşımızın ruhunun sizlerle olduğunu da unutmayın. Hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.
Başakşehirli Güreşçilere salon müjdesi ile sözlerine başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise; “Bu organizasyonu gerçekleştiren derneğimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri buluşturdu. Burada sizlerin talepleri var biliyoruz ancak bizlerin de sizlerden bazı isteklerimiz var. Bunları konuşmak istiyorum özellikle. Biliyorsunuz Başakşehir yeni bir ilçe ve bir hedef koyduk. Ne yaparsak yapalım hep en iyisi olsun istedik. Bu hedefi koyunca da güzel şeylerin yaşandığını hep birlikte gözlemledik. İçinde bulunduğumuz okul ve kültür merkezinden başlayarak, avm konforunda yaptığımız kapalı pazar yerlerimiz, spor parklarımız, prestij caddelerimize kadar istenilince nasıl en iyisinin yapılabildiğinin somut örneklerini ortaya koymuş olduk. Bu konuda belediye olarak değil tüm kurumlar olarak ortak bir görüşe varmamız gerekiyor. Tesisler, yapılar inşa ediliyor. Ancak bu yapıların içlerini dolduran bizlerin gelecek nesillere bırakacağı değerlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizin Süper Lig’de ki lider takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile de aynı ortak görüş içerisindeyiz ve meyvelerini almak için canla başla çalışıyoruz. Yönetimi, Teknik Direktörü, Futbolcusu ve taraftarı ile örnek bir takım oluşturmanın çabasındayız. Niyetimiz bir ve beraber olarak ilçemizde kalıcı değerler oluşmasını sağlamak. Bunu tüm kulüplerimiz, derneklerimiz, kurumlarımız ile birlikte sürdürmek istiyoruz. Yetişecek sporcuların gelecekte ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacak benlikte, ahlaklı ve çalışkan bir nesile dönüşmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Yapacağımızın belediye olarak sözünü veriyoruz. Spor salonları gerekiyorsa yapacağız, eğitim kurumları gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki bu yapıların içlerini doldurmak için hep birlikte çaba gösterelim diyorum. Benim şahsım ve kurumum adına beklentilerim bunlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan Dünya çapında çok önemli başarılar elde etmiş sporcularımızı, güreşçilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Spor Kulübü Güreş Şube Sorumlusu Gürkan İzzet Paksoy, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin adına Gökhan Yoğurtçu, Türkiye Güreş Hakemleri Derneği Başkanı Tülay Karayazı, Grekoromen Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Ata Karataş, Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay, İBBSK Menejeri Hüseyin İldem, Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu Müdürü Bünyamin Özdemir, Dr. Erkut Erdoğan, Tek Rumeli TV ‘Güreşe Dair’ En İyi Güreş Programı Mehmet Çelik, 212 Haber Gazetesi Erol Çakır, Türkgüreş.com En İyi Güreş Haber Sitesi Editör Tuncay Şenyürek, Sosyal Medya Fatih Aras, Ömeroğulları Yapı Market Murat Özer, Doğru Cevap Eğitim Kurumları Hüseyin Köroğlu, İBBSK Grekoromen Güreş Antrenörü Hakkı Başar, Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Serkan Özden, İBBSK Serbest Güreş Antrenörü Ali Özen, İBBSK Başakşehir Grekoromen Güreş Altyapı Antrenörü Cemal Bakır, İBBSK Başakşehir Grekoromen Güreş Altyapı Antrenörü Sadin Bakır, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara, En Centilmen Baş Pehlivanı Abdullah Güngör, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, Dünya ikincisi Aslan Atem, Üniversiteler Dünya Şampiyonu Fatih Başköy, U23 Avrupa Şampiyonu Yunus Emre Başar, U23 Avrupa 2.si Burhan Akbudak, Gençler Avrupa 3.sü Serkan Akkoyun, Üniversitelerarası Dünya 3.sü Cengiz Aslan, Yıldızlar Dünya 3.sü Davut Olcan ve Liselerarası Dünya 2.si Müslüm Alımlı’ya plaket verildi.
Ödül töreninde, Gençler Balkan Şampiyonası 2.si Burak Tuncel, Okullararası Gençler Türkiye 2.si ve 2015 Yıldızlar Balkan Şampiyonu Tayfun Şenyürek, Okullararası Türkiye Şampiyonu Muhammed Furkan Dursun, Okullararası Türkiye Şampiyonu Mustafa Safa Yıldırım, 14-15 Yaş Türkiye 2.si Hamza Bakır, 15-16 yaş Türkiye 3.sü Ahmet Ocakçı, Yıldızlar Türkiye 3.sü Uğur Erdoğan, Yıldızlar Türkiye 3.sü Mansur Barga, Yıldızlar Türkiye 3.sü Bilal Talha Demiröz, 13-14 yaş Okullar arası Türkiye Şampiyonu Bilal Bahadır Atayurt, 14-15 Yaş grubu Türkiye Şampiyonu Emir Fatih Eser, 13-14 Yaş grubu Türkiye Şampiyonu Müslim Barga, 11-13 Yaş grubu Türkiye Şampiyonu Oğuzhan Gençalp, 15-16 yaş Okullar arası Türkiye 3.sü Emre Akbulut, 14-15 yaş grubu Türkiye 3.sü Yusuf Gümüş, 14-15 yaş grubu Türkiye 3.sü Umar Muskiev, 13-14 yaş Okullar arası Türkiye 3.sü Hasan Abdussamedov, 13-14 yaş Okullar arası Türkiye 3.sü Osman Muskiev, 11-13 yaş grubu Türkiye 3.sü Yusuf Talha Kara, 11-13 yaş grubu Türkiye 3.sü Musa Zaurbekov, 11-13 yaş grubu Türkiye 3.sü Melih Gümüş, 11-13 yaş grubu Türkiye 3.sü İbrahim Kanbur, 11-13 yaş grubu Türkiye 2.si Dokka Zaurbekov ve 11-13 yaş grubu Türkiye 3.sü Berat Keskin’de başarı belgesi ve para ödülü verildi. Ödül töreni, günün anısına çekilen fotoğraflar ile sona erdi.