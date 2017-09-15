Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı

Vefatıyla tüm spor camiasını derinden üzen,Asbaşkanı Hakan Dinçay, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Dinçay ailesinin fertlerinin yanı sıra; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, BJK 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Profesyonel Futbol Takımının teknik heyet ve oyuncuları, Türk Voleybol Camiasından birçok isim,taraftarlar, iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim ile Hakan Dinçay’ın sevenleri katıldı. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Merhum Hakan Dinçay’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.