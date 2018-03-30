Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.567
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.5503
EURO
4.8702
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı

Ligde Arkas Spor ile final maçları oynayacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Kovac, iyi sonuçlar alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini aktardı.

Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı

Ligde Arkas Spor ile final maçları oynayacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Kovac, iyi sonuçlar alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini aktardı.

30 Mart 2018 Cuma 14:54
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı

ANKARA - Musa Samur (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile final maçları oynayacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, iyi sonuçlar alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan, çeyrek finalde Afyon Belediyesi Yüntaş'ı, yarı finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geçerek adını finale yazdıran Halkbank'ta başantrenör Slobodan Kovac ile takım kaptanı Burutay Subaşı, İzmir ekibi Arkas Spor ile oynanacak şampiyonluk maçları öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Final serisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kovac , Arkas Spor ve Halkbank'ın Türkiye’nin en başarılı iki takımı olduğuna dikkati çekti.

Normal sezonu başkent ekibinin ardından ikinci basamakta tamamlayan İzmir temsilcisiyle ligde ikinci kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Kovac, "Psikolojik olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi voleybol oynayıp güzel sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Statü eleştirisi

Sırp başantrenör, final etabı statüsünü de eleştirerek ilk iki maçın arka arkaya İzmir'de oynanacak olmasını benimsemediklerini dile getirdi.

"İlk iki maçı İzmir'de oynayacağız. Bu haliyle ligi ilk sırada bitirme avantajını yitirmiş bulunmaktayız." yorumunu yapan Kovac, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon final sistemi daha adildi. Bizi daha zor bir final etabı bekliyor. Bize düşen iyi oynamak ve gücümüzü sahaya yansıtmak. İzmir’de iyi sonuçlar alarak avantajlı bir şekilde salonumuza dönmek ve burada işi bitirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

Üst üste üçüncü şampiyonluk

Mavi-beyazlı ekibin takım kaptanı Burutay Subaşı ise saygı duydukları rakipleriyle önemli bir final serisi oynayacaklarını belirtti.

Sergiledikleri performansla bu sezon ligi ilk sırada bitirmeyi, ardından da finalde mücadele etmeyi hak ettiklerine dikkati çeken Burutay, "Üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Tüm takım bunu başarmak için kenetlendik." dedi.

Rakibin dirençli ve güçlü bir ekip olması nedeniyle şampiyonluk yolunun da zorlu geçeceğini kaydeden Burutay, "İnanıyoruz ki şampiyonluk olacak. Camia olarak buna inandık. Kupanın Ankara’da kalması için her şeyimizle sahada yer alacağız." diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.03.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok
Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
'Başkanın mega bir projesi var'
'Başkanın mega bir projesi var'
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim