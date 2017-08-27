Hamilton'dan sezonun 5. galibiyeti

İSTANBUL(AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Belçika Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1 sezonunun 12. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı 1.24.42.820'lik derecesiyle sezonun 5. galibiyetini aldı. Kariyerinin 200. yarışına çıkan Hamilton, 58. kez birinciliğe ulaşmış oldu.
Hamilton'ın 2.358 saniye gerisinde Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ikinci, liderin 10.791 saniye arkasında Red Bull-TAG Heuer takımından Avustralyalı Daniel Ricciardo ise üçüncü sırayı elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 220 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 213
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 179
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 132
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 128