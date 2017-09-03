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Hamilton zirveye çıktı

Formula 1'de sezonun 13. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Mercedes takımından Hamilton kazandı. Hamilton, şampiyona lideri Ferrari pilotu Vettel'i geçerek, pilotlar klasmanında zirveye yükseldi.

Hamilton zirveye çıktı

Formula 1'de sezonun 13. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Mercedes takımından Hamilton kazandı. Hamilton, şampiyona lideri Ferrari pilotu Vettel'i geçerek, pilotlar klasmanında zirveye yükseldi.

03 Eylül 2017 Pazar 17:20
Hamilton zirveye çıktı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 sezonunun 13. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı 1.15.32.312'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak sezonun 6. galibiyetini aldı. Kariyerinin 201. yarışına çıkan Hamilton, 59. kez birinciliğe ulaştı.

Hamilton'ın 4.471 saniye gerisinde takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ikinci, liderin 36.317 saniye arkasında Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Böylece puanını 238 yapan Hamilton, Vettel'in 3 puan önüne geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. İki pilotu, 197 puanla Mercedes'ten Bottas izledi.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si,17 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Formula 1'de İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 238 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 197

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 144

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 435 puan

2. Ferrari - 373

3. Red Bull - 212

4. Force India - 113

5. Williams - 55

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 03.09.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
SporLewis HamiltonFormula 1 Dünya Şampiyonası13. Yarış
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