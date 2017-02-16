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16 Şubat 2017 Perşembe 15:54

Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş maçı saat kaçta ,hangi kanalda

 Hapoel Beer Sheva ile Beşiktaş arasındaki maç   23.05'de   başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.  

Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş maçı saat kaçta ,hangi kanalda
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Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş maçı saat kaçta ,hangi kanalda

 Hapoel Beer Sheva ile Beşiktaş arasındaki maç   23.05'de   başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.  
   İkinci maç ise 23 Şubat 2017 Perşembe saat 21.00'de Vodafone Arena'da... Takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalardan galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş MUHTEMEL 11'LER:

Hapoel Beer Sheva: Goresh, Miguel, Turgeman, Tzedek, William, Radi, Hoban, Ohana, Ogu, Barda, Nwakaeme

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitroviç, Tosiç, Quaresma, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Cenk
 
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Anahtar Kelimeler
Hapoel Beer ShevaBeşiktaş
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