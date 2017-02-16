Hapoel Beer Sheva ile Beşiktaş arasındaki maç 23.05'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş maçı saat kaçta ,hangi kanalda

Hapoel Beer Sheva ile Beşiktaş arasındaki maç 23.05'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.İkinci maç ise 23 Şubat 2017 Perşembe saat 21.00'de Vodafone Arena'da... Takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalardan galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.Hapoel Beer Sheva: Goresh, Miguel, Turgeman, Tzedek, William, Radi, Hoban, Ohana, Ogu, Barda, NwakaemeBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitroviç, Tosiç, Quaresma, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Cenk