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Diego Reyes ve Michael Frey resmen Fenerbahçe'de
Diego Reyes ve Michael Frey...
Harun Tekin Fenerbahçe'de  
Harun Tekin Fenerbahçe'de  
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 
Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0
Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0

Harun Tekin Fenerbahçe'de  

 Fenerbahçe yeni kalecisini buldu.

Harun Tekin Fenerbahçe'de  

 Fenerbahçe yeni kalecisini buldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:58
Harun Tekin Fenerbahçe'de  

  Harun Tekin Fenerbahçe'de  

   Fenerbahçe yeni kalecisini buldu.Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık." dedi. Fenerbahçe Harun Tekin için Bursaspor'a 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği; Harun Tekin Fenerbahçe transferi sonrasında ise yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildiSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin’in transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin’i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti.

   Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerinin altını çizen Başkan Ay, “Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık.” ifadelerini kullandı.

   Başkan Ali Ay, Harun Tekin’in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz’den birinin koruyacağını vurgulayarak, “Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok.” diye konuştu.

  Öte yandan kaleci Harun Tekin’in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Michael Frey ve Diego Reyes’in imza töreninde Harun Tekin hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe, Harun için Bursaspor’a 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Harun ise sarı-lacivertlilerden yıllık 1.5 milyon Euro alacak.

Harun Tekin kimdir?

17 Haziran 1989 doğumlu Harun, iki kez Milli Takım formasını giydi. 2010’da Güngören Belediyespor’dan transfer edilen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen 29 yaşındaki file bekçisi, 2002-2007 yılları arasında Menemen Belediyespor’un altyapısında forma giymiş ve 2007’de Güngören Belediyespor’a transfer olmuştu. 152 resmi maçta Bursaspor forması giyen Harun, 45 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHarun TekinBursaspor
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