Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116317
ALTIN
166.034
DOLAR
3.9363
STERLİN
5.5125
EURO
4.8408
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...

Havuzun 'özel' kızı

Avrupa ikincisi down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, yeni başarılara kulaç atmak istiyor.

Havuzun 'özel' kızı

Avrupa ikincisi down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, yeni başarılara kulaç atmak istiyor.

20 Mart 2018 Salı 12:38
Havuzun 'özel' kızı

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Avrupa ikincisi down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, madalyalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 5 madalyayla adından söz ettiren 17 yaşındaki İrem, yeni başarılara kulaç atmak istiyor.

Gençler dünya rekoru da kıran İrem, AA muhabirine, 2013'te başladığı yüzme sporunun hayatını değiştirdiğini söyledi.

"Havuzdan hiç çıkmak istemiyorum." diyerek yüzmeye olan sevgisini anlatan İrem, "Sudan hiç korkmuyorum. Aksine çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Neşesiyle etrafına pozitif enerji saçan havuzun "özel" kızı, "Madalya kazanınca çok mutlu oluyorum. Madalyalarıma yenilerini eklemeyi hedefliyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." diye konuştu.

Herkese spor yapması tavsiyesinde bulunan İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor yapmaya başladığım günden itibaren hayatım olumlu yönde değişti. Evden dışarı çıkmaya başladım. Yeni arkadaşlar edindim. Çok sayıda arkadaşım oldu. Başarılar elde ettikçe öz güvenim arttı. Arkadaşlarıma herhangi bir sporla ilgilenmelerini öneriyorum."

Son Güncelleme: 20.03.2018 09:52
Anahtar Kelimeler:
Yaşamİrem ÖztekinHavuzDown SendromuCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrupa Açık Yüzme Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Fenerbahçe'de başkan adayı Koç: Şampiyonluğu, başkanlığa bin kere tercih ederim
Fenerbahçe'de başkan adayı Koç: Şampiyonluğu, başkanlığa bin kere tercih ederim
Ali Koç Resmen Aday; Aziz Yıldırım'dan ilk tepki
Ali Koç Resmen Aday; Aziz Yıldırım'dan ilk tepki
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü
The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim