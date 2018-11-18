Hazırlık maçında; Beşiktaş 2- İstanbulspor 1

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u Mustafa Pektemek ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle 2-1 yendi.BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça Beşiktaş; Loris Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek ve Vagner Love ile başladı.

15. dakikada Barış Örücü’nün golüyle geriye düşen siyah-beyazlılarımız, 18. dakikada Mustafa Pektemek’in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada Loris Karius ve Oğuzhan Aydoğan yerlerini Utku Yuvakuran ve Rıdvan Yılmaz’a bıraktı. 65. dakikada Caner Erkin’in yerine Mehmet Yılmaz, 75. dakikada ise Vagner Love’un yerine Yusuf Atasoy oyuna dahil oldu. 85. dakikada Ricardo Quaresma’nın attığı golle Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç kadrosunda milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven yer almadı.Beşiktaş,bugün izin yapacak ve Ankaragücü maçı hazırlıklarına pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

BJK