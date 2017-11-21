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'Herkes voleybolu örnek alsın'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, yabancı oyuncu kuralına ilişkin, "Voleybol, kulüpler bazında uyguladığı oyuncu statüsüyle tartışmaları ortadan kaldırmıştır." dedi.

'Herkes voleybolu örnek alsın'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, yabancı oyuncu kuralına ilişkin, "Voleybol, kulüpler bazında uyguladığı oyuncu statüsüyle tartışmaları ortadan kaldırmıştır." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 11:52
'Herkes voleybolu örnek alsın'

ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yabancı oyuncu kuralının Türkiye'de tartışma olmaktan çıkması gerektiğini belirterek, "Herkes voleybolu örnek alsın." dedi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybol branşında da yabancı oyuncu kuralının geçmişte tartışıldığını, sonrasında ise sabit bir noktaya geldiğini vurguladı. Voleybolda uygulanan kuralın bir düzene oturduğunu ve ardından başarıların geldiğini anlatan Üstündağ, "Voleybol, kulüpler bazında uyguladığı oyuncu statüsüyle tartışmaları ortadan kaldırmıştır. Sahada yer alan 6 oyuncudan 3'ü yabancı olabiliyor. 14 kişilik kadroda ise 4 yabancı bulundurma hakları var. Biz bunun dengesini voleybol olarak sağladık. Geldiğimiz noktada uluslararası başarılardan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapıya verilen önemin değerli olduğunu belirten Üstündağ, "Havuzun genişletilmesi bu işin olmazsa olmazı. Milli takımlarda başarı sağlanamadığı için bunlar tartışılır durumda. Her federasyonun başkanı ve yönetim kurulu üyeleri mutlaka en iyisini belirleyecektir. Kesin olan şu ki milli takımlardaki dengeyi sağlamak gerekiyor. Herkes voleybolu örnek alsın." diye konuştu.

"Türk takımları, her yerde favori konumunda bulunuyor"

Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun TVF Spor Lisesinin olduğunu hatırlatarak, oyuncu kapasitelerini her geçen gün artırmaya özen gösterdiklerini söyledi.

TVF Spor Lisesinin Türk voleyboluna katkılarına değinen Üstündağ, şöyle devam etti:

"O okulda Bingöl'den de Van'dan da Edirne'den de çocuklar var. Altyapıya verilmesi gereken önem herkesin malumu. Voleybol Federasyonunun başkanı olarak uyguladığımız sistemin doğru olduğuna inanıyorum. Ne zaman kulüpler 'Ben bu havuza hazırım.' derse, yabancı oyuncu statüsünü 2'ye de, 1'e de düşürürüz, benim için fark etmez. Kulüplerin de uluslararası alanda elde ettiği başarılara bakmak lazım. Takım sporlarında voleybol, Avrupa ve dünya şampiyonu. Dünya ve Avrupa üçüncüleri yine bizden. Türk takımları, her yerde favori konumunda bulunuyor."

Son Güncelleme: 21.11.2017 11:01
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