Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Kayserispor maçında sonra açıklamalarda bulundu.Her oyuncusunun kötü oynadığını belirten tecrübeli hoca,şöyle konuştu.“Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık. 2-1’i bulabilirdik. Ama kontra ataktan öne geçtiler. Sonrasında beraberliği denedik. Skor 3-1 oldu. Ve maçın sonunda gelen gol. Bu maçta oynayan kadro geçen hafta ile aynı. Sadece Ozan Tufan’ın yerinde Mehmet Topal vardı. Çok kişisel ve bireysel konuşmak istemiyorum. Geçtiğimiz haftayla bu maç arasında büyük fark var” kullandı.
Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Kayserispor maçında sonra açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Kayserispor maçında sonra açıklamalarda bulundu.Her oyuncusunun kötü oynadığını belirten tecrübeli hoca,şöyle konuştu.“Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık. 2-1’i bulabilirdik. Ama kontra ataktan öne geçtiler. Sonrasında beraberliği denedik. Skor 3-1 oldu. Ve maçın sonunda gelen gol. Bu maçta oynayan kadro geçen hafta ile aynı. Sadece Ozan Tufan’ın yerinde Mehmet Topal vardı. Çok kişisel ve bireysel konuşmak istemiyorum. Geçtiğimiz haftayla bu maç arasında büyük fark var” kullandı.