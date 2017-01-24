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24 Ocak 2017 Salı 17:07

Hermanes Fenerbahçe'ye geliyor mu

İtalyan basını Juventus'da istediği kadar forma şansı bulamayan Hernanes'in Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdılar.

Hermanes Fenerbahçe'ye geliyor mu
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Hermanes Fenerbahçe'ye geliyor mu
   İtalyan basını Juventus'da istediği kadar forma şansı bulamayan Hernanes'in Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdılar.İtalyan basını Juventus'un bu mevkiye bir oyuncu transfer edeceği ve bu durumda Hernanes'in Fenerbahçe'ye verileceği belirtiliyor.Juventus Hernanes'i kiralamak yerine 10 milyon euro karşılığı satmak istiyor.Bu durumda sarılacivertlilerin elini zorlaştırıyor.Sosa transferi de olumsuz olumca gözler bu transfere çevrildi.Bu transferler olmazsa sarılacivertliler diğer taraftan İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'li Charlie Adam ile de temaslarını sürdürüyorlar.Daha önce Liverpool forması giyen Adam tranferinin daha mümkün olacağı gelen haberler arasında. 
   Öte yandan Fenerbahçe yurt içinde de Mehmet Ekici transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeHermanesCharlie AdamMehmet Ekici
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