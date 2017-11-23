Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105026
ALTIN
162.753
DOLAR
3.9187
STERLİN
5.2181
EURO
4.6430
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama

Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu

İspanya Futbol Federasyonu, Hierro'nun milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu

İspanya Futbol Federasyonu, Hierro'nun milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

23 Kasım 2017 Perşembe 23:34
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu

MADRİD (AA) - İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Fernando Ruiz Hierro, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak atandı.

RFEF'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Hierro'nun milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak göreve getirilmesi kararının alındığı bildirildi. 49 yaşındaki Hierro, 2007-2011 yılları arasında bu görevi yürütmüş ve İspanya Milli Takımı o dönemde tarihi zaferler kazanarak, Avrupa (2008) ve dünya (2010) şampiyonu olmuştu.

Futbolcu olarak kariyerinin büyük bir bölümünü (1989-2003) Real Madrid'de geçiren Hierro, İspanya Milli Takımı ile oynadığı 89 maçta 29 gol atmıştı. Hierro, profesyonel sporculuğu bıraktıktan sonra Malaga kulübünün genel menajeri (2011-2012), Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yardımcısı (2014-2015) ve Real Oviedo takımın teknik direktörü (2016) olarak da görev yapmıştı.

RFEF, bir yolsuzluk soruşturmasında adı geçtiği için Maria Jose Claramunt'u sportif direktör görevinden almıştı.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Son Güncelleme: 24.11.2017 04:21
Anahtar Kelimeler:
SporRFEFİspanya Futbol FederasyonuFernando Hierro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim