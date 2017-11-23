Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu

MADRİD (AA) - İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Fernando Ruiz Hierro, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak atandı.

RFEF'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Hierro'nun milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak göreve getirilmesi kararının alındığı bildirildi. 49 yaşındaki Hierro, 2007-2011 yılları arasında bu görevi yürütmüş ve İspanya Milli Takımı o dönemde tarihi zaferler kazanarak, Avrupa (2008) ve dünya (2010) şampiyonu olmuştu.

Futbolcu olarak kariyerinin büyük bir bölümünü (1989-2003) Real Madrid'de geçiren Hierro, İspanya Milli Takımı ile oynadığı 89 maçta 29 gol atmıştı. Hierro, profesyonel sporculuğu bıraktıktan sonra Malaga kulübünün genel menajeri (2011-2012), Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yardımcısı (2014-2015) ve Real Oviedo takımın teknik direktörü (2016) olarak da görev yapmıştı.

RFEF, bir yolsuzluk soruşturmasında adı geçtiği için Maria Jose Claramunt'u sportif direktör görevinden almıştı.

Muhabir: Şenhan Bolelli