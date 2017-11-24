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Hollanda futbolu her kulvarda düşüşte

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitesse'nin elenmesinin ardından bu sezon Avrupa arenasında yoluna devam eden takımı kalmayan Hollanda, son 19 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

Hollanda futbolu her kulvarda düşüşte

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitesse'nin elenmesinin ardından bu sezon Avrupa arenasında yoluna devam eden takımı kalmayan Hollanda, son 19 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

24 Kasım 2017 Cuma 14:51
Hollanda futbolu her kulvarda düşüşte

ANKARA (AA) - Milli takım düzeyinde 2018 FIFA Dünya Kupası'na vize alamayan Hollanda, bu kez de kulüpler düzeyinde Avrupa arenasında aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzdü.

Hollanda'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Avrupa Ligi'nde ise Vitesse temsil ederken, iki takım da gruplarındaki son maçlar öncesinde turnuvadan elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda mücadele eden Feyenoord, bu sezon 5 maçta henüz puanla tanışamadı. Gruptaki rakipleri Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Napoli karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Hollanda temsilcisi, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Benfica'nın ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan elde edemeyen üç kulüp arasına girdi.

Avrupa Ligi'ndeki Vitesse ise İtalya'dan Lazio, Fransa'dan Nice ve Belçika'dan Zulte Waregem'in yer aldığı K Grubu'nda 2 puan toplayabildi. Sadece Zulte Waregem ve Lazio ile berabere kalabilen grup sonuncusu Vitesse, üst tura çıkma şansını kaybetti.

Hollanda kulüpleri, son olarak 1998-99 sezonunda Avrupa arenasında üst tura takım çıkaramamıştı. O sezon UEFA organizasyonlarında mücadele eden PSV, Ajax, Heerenveen, Willem II ve Vitesse, Avrupa arenasında ilk turda elenmişti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
AvrupaHollandaSporUEFA Avrupa LigiVitesse
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