Houston Rockets rekor fiyata satıldı

NEW YORK (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldığı bildirildi.
NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2,2 milyar dolara satıldığı belirtildi.
NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar dolara satılarak bu alanda rekor kırmıştı.
Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon dolara satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.
Muhabir: Övünç Kutlu
Son Güncelleme: 06.09.2017 09:46