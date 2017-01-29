İBB 14-15 Yaş Grekoromen Güreş İl Şampiyonu Oldu

16 kulüpten 189 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreşçiler kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. Zorlu geçen müsabakaların sonunda 11 sıklette 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak şampiyon oldular.



Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi.



Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 99 puanla birinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 60 puanla ikinci ve İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü 55 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.



Dereceye giren sporcular ve kulüpleri ise şöyle:





32 kiloda

1- Enis Ülkü (TUZLA BELEDİYESİ SK)

2- İbrahim Öztürk (BEŞİKTAŞ SK)

3- Muhammet Öztemur (BEŞİKTAŞ SK)

3- Ali Can Karademir (İBBSK)





35 kiloda

1- Muhammet Ali Göçmen (TUZLA BELEDİYESİ SK)

2- Berat Keskin (İBBSK)

3- Ersoy Pırıldak (KASIMPAŞA SK)

3- Emre Mutlu (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)



38 kiloda

1- İbrahim Kanbur (İBBSK)

2- Maşuk Karahan (İBBSK)

3- Cihan Yaşar (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)

3- Metin Karabıyık (BEŞİKTAŞ SK)





42 kiloda

1- Cengiz Ramazan Doğan (İBBSK)

2- Umut Refik Sayın (KASIMPAŞA SK)

3- Cengizhan Dağ (TUZLA BELEDİYESİ SK)

3- Abdulrahman Haduyev (İBBSK)





47 kiloda

1- Doğukan Toprak (İSTANBUL GİHTS)

2- Kerem Kınık (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)

3- Batuhan Bardak (İSTANBUL GİHTS)

3- Ömer Faruk Doygun (BEŞİKTAŞ SK)





53 kiloda

1- Movsar Zaurbekov (İBBSK)

2- Yasin Demir (BEŞİKTAŞ SK)

3- Yusuf Talha Kara (İBBSK)

3- Eren Ülkü (TUZLA BELEDİYESİ SK)





59 kiloda

1- Furkan Taş (İSTANBUL GİHTS)

2- Melih Gümüş (İBBSK)

3- Müslim Barga (İBBSK)

3- Yunus Emre Yılmaz (İBBSK)





66 kiloda

1- Yusuf Gölbaşı (İSTANBUL GİHTS)

2- Muhammet İsrapilov (İBBSK)

3- İbrahim Odunkıran (İBBSK)

3- Muhammet Can Erdoğan (BEŞİKTAŞ SK)





73 kiloda

1- Muhammet Halit Özmuş (İBBSK)

2- Arda Ölmez (KASIMPAŞA SK)

3- Yusuf Alper Erdem (İSTANBUL GİHTS)

3- Mehmet Coşkun (İBBSK)





85 kiloda

1- Eray Saban (KASIMPAŞA SK)

2- Muhammet Raşit Kalafat (ÇAMLICA GİHTS)

3- Hakan Teker (ARNAVUTKÖY BEL. SK)

3- Usame Hamza Muslihan (İBBSK)





100 kiloda

1- Bahadır Bilal Atayurt (İBBSK)

2- Ömer Toksöz (KASIMPAŞA SK)

3- Atalay Aydemir (İSTANBUL GİHTS)

3- Halit Işık (İBBSK)

