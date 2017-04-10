İBB'nin Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonu Oldu

32 kulüpten 550 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için minderde kıran kırana mücadele ettiler. 8 sıklette, 1 altın, 2 gümüş madalya kazandılar. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen stil güreşçileri 58 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu.
Öte yandan Çorum'da yapılan gençler serbest stil Türkiye şampiyonası'nda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 34 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü serbest stil güreşçileri Türkiye üçüncüsü oldu.
Dereceye giren sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kulüp yöneticileri tarafından verildi.
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
Altın
M. Lütfü Küçükyıldırım
Doğukan Kuru
Gümüş
Müslüm Alınlı
Burak Çakırcı
Miraç Gümüş
Bronz
Erhan Yaylacı
Fazlı Eryılmaz