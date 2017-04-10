İBB'nin Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası gençler grekoromen ve serbest stil Türkiye güreş şampiyonaları Sakarya ve Çorum'da yapıldı. Şampiyonalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen stil güreşçileri 58 puan toplayarak Türkiye şampiyonu olurken, 34 puan toplayan serbest stil güreşçileri ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası gençler grekoromen stil Türkiye güreş şampiyonası Sakarya spor salonunda yapıldı.



32 kulüpten 550 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için minderde kıran kırana mücadele ettiler. 8 sıklette, 1 altın, 2 gümüş madalya kazandılar. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen stil güreşçileri 58 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu.



Öte yandan Çorum'da yapılan gençler serbest stil Türkiye şampiyonası'nda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 34 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü serbest stil güreşçileri Türkiye üçüncüsü oldu.



Dereceye giren sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kulüp yöneticileri tarafından verildi.



Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:



Altın

M. Lütfü Küçükyıldırım

Doğukan Kuru



Gümüş

Müslüm Alınlı

Burak Çakırcı

Miraç Gümüş



Bronz

Erhan Yaylacı

Fazlı Eryılmaz



