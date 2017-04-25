İBB'nin Minik Güreşçileri Sinop’ta Fırtına Gibi Esti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.

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