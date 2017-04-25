İBB'nin Minik Güreşçileri Sinop’ta Fırtına Gibi Esti
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.
24-25 Nisan tarihlerinde Sinop’ta yapılan Kulüplerarası 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarına 8 ilden 150 sporcu katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için minderde kıran kırana mücadele ettiler. 11 sıklette, 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandılar. Müsabakalarda sıkletlerinde ilk sekize giren sporcular Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
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