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25 Nisan 2017 Salı 19:38

İBB'nin Minik Güreşçileri Sinop’ta Fırtına Gibi Esti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.

İBB'nin Minik Güreşçileri Sinop'ta Fırtına Gibi Esti
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24-25 Nisan tarihlerinde Sinop’ta yapılan Kulüplerarası 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarına 8 ilden 150 sporcu katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için minderde kıran kırana mücadele ettiler. 11 sıklette, 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandılar. Müsabakalarda sıkletlerinde ilk sekize giren sporcular Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
 
Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Kulüp yöneticileri ve antrenörleri tarafından verildi.
 
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
  
Altın
Berat Keskin
Nurettin Koç
A. Berat Kulaz
Ahmet Yaşın Akgün
Ravşan Suliyev
Halit Işık
 
Gümüş
Akraman Ahmetoğlu
  
Bronz
Dokka Zaurbekov
Ensar Kılıç
Mustafa Sarı
Gökhan Dinçel
Mikail Göksu
Nurali Kaimov
Sefa Soylu

Müsabakalar sonrasında tarihi Sinop Kapalı Cezaevini gezen sporculara cezaevi hakkında bilgi verildi.
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