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21 Nisan 2017 Cuma 00:25

İBB'nin Minik Güreşçilerinden İki Madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 13-14 ve 15 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Antalya Göynük Belediyesi Spor Salonu’nda yapıldı.

İBB'nin Minik Güreşçilerinden İki Madalya
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17-20 Nisan tarihlerinde Antalya Göynük Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen 13-15 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren müsabakalarda 160 kulüpten 824 sporcu ter dökerken maçlar 11 sıklette yapıldı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler. 59 kiloda İbrahim Odunkıran şampiyon olurken, 85 Kiloda Bahadır Atayurt gümüş madalya kazandı. 38 kiloda mücadele eden Berat Keskin ise 5. oldu.
 
Yapılan maçlar sonunda derece elde eden sporcular bu yıl Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ilk defa 19-21 Mayıs’ta Sırbistan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
 
Dereceye giren sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kulüp yöneticileri tarafından verildi.
 
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
 
Altın
İbrahim Odunkıran
 
Gümüş
Bahadır Atayurt
 
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