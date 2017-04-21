İBB'nin Minik Güreşçilerinden İki Madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 13-14 ve 15 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Antalya Göynük Belediyesi Spor Salonu’nda yapıldı.

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