İBB'nin Minik Güreşçilerinden İki Madalya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler. 59 kiloda İbrahim Odunkıran şampiyon olurken, 85 Kiloda Bahadır Atayurt gümüş madalya kazandı. 38 kiloda mücadele eden Berat Keskin ise 5. oldu.
Yapılan maçlar sonunda derece elde eden sporcular bu yıl Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ilk defa 19-21 Mayıs’ta Sırbistan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Dereceye giren sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kulüp yöneticileri tarafından verildi.
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
Altın
İbrahim Odunkıran
Gümüş
Bahadır Atayurt