İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puan toplayarak şampiyon oldu.

11 kulüpten 77 sporcunun katıldığı ve yeni güreş kurallarının uygulandığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreşçiler kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. Zorlu geçen müsabakaların sonunda 10 sıklette 4 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak şampiyon oldular. Madalya kazanan sporcular U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puanla birinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 73 puanla ikinci ve Pendik Güreş İhtisas Kulübü 63 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular ve kulüpleri ise şöyle:

55 kiloda

1- Uğur Beytekin (KASIMPAŞA SK)

2- Burak Tuncel (İBBSK)

3- Yunus Emre Aktaş (KASIMPAŞA SK)

60 kiloda

1- Müslüm Alınlı (İBBSK)

2- Furkan Çağrı Çakır (PENDİK GİHTS)

3- Uğur Erdoğan (İBBSK)

63 kiloda

1- Ozan Tanga (İSTANBUL GİHTS)

2- Mustafa Safa Yıldırım (İBBSK)

3- Numan Arslan (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Bilal Talha Demiröz (İBBSK)

67 kiloda

1- Furkan Sonkur (KASIMPAŞA SK)

2- Abdulsamet Başar (İBBSK)

3- Abdullah Fatih Demir (İBBSK)

72 kiloda

1- Cengiz Arslan (İBBSK)

2- Emrullah Çandır (İSTANBUL GİHTS)

3- Furkan Dülger (KASIMPAŞA SK)

3- Fevzi Topçu (İBBSK)

77 kiloda

1- Selçuk Can (İBBSK)

2- Samet Özgün (PENDİK GİHTS)

3- Abdullah Furkan Özen (İBBSK)

82 kiloda

1- Muhammed Emre Bağa (PENDİK GİHTS)

2- Mücahit Aydın (KASIMPAŞA SK)

3- Orhan Veli Kabaktaş (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Ubeyid Karamuk (İBBSK)

87 kiloda

1- Ali Hünç (KASIMPAŞA SK)

2- Muhammed Canbıçak (İBBSK)

3- Oruç Berke Gürbüz (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Nihat Karabulut (PENDİK GİHTS)

96 kiloda

1- Tayfun Şenyürek (İBBSK)

2- Muhammed Furkan Dursun (İBBSK)

3- Ahmet Ocakçı (İBBSK)

3- Ramazan Sarı (PENDİK GİHTS)

130 kiloda

1- Ali Yüce (KASIMPAŞA SK)

2- Abdullah Akyüz (İBBSK)

3- Muhammet Samet Uman (KARTAL BEL. SK)