Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puan toplayarak şampiyon oldu.

İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puan toplayarak şampiyon oldu.

18 Kasım 2017 Cumartesi 23:50
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puan toplayarak şampiyon oldu.

11 kulüpten 77 sporcunun katıldığı ve yeni güreş kurallarının uygulandığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreşçiler kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. Zorlu geçen müsabakaların sonunda 10 sıklette 4 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak şampiyon oldular. Madalya kazanan sporcular U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 93 puanla birinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 73 puanla ikinci ve Pendik Güreş İhtisas Kulübü 63 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular ve kulüpleri ise şöyle:

55 kiloda

1- Uğur Beytekin (KASIMPAŞA SK)

2- Burak Tuncel (İBBSK)

3- Yunus Emre Aktaş (KASIMPAŞA SK)

60 kiloda

1- Müslüm Alınlı (İBBSK)

2- Furkan Çağrı Çakır (PENDİK GİHTS)

3- Uğur Erdoğan (İBBSK)

63 kiloda

1- Ozan Tanga (İSTANBUL GİHTS)

2- Mustafa Safa Yıldırım (İBBSK)

3- Numan Arslan (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Bilal Talha Demiröz (İBBSK)

67 kiloda

1- Furkan Sonkur (KASIMPAŞA SK)

2- Abdulsamet Başar (İBBSK)

3- Abdullah Fatih Demir (İBBSK)

72 kiloda

1- Cengiz Arslan (İBBSK)

2- Emrullah Çandır (İSTANBUL GİHTS)

3- Furkan Dülger (KASIMPAŞA SK)

3- Fevzi Topçu (İBBSK)

77 kiloda

1- Selçuk Can (İBBSK)

2- Samet Özgün (PENDİK GİHTS)

3- Abdullah Furkan Özen (İBBSK)

82 kiloda

1- Muhammed Emre Bağa (PENDİK GİHTS)

2- Mücahit Aydın (KASIMPAŞA SK)

3- Orhan Veli Kabaktaş (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Ubeyid Karamuk (İBBSK)

87 kiloda

1- Ali Hünç (KASIMPAŞA SK)

2- Muhammed Canbıçak (İBBSK)

3- Oruç Berke Gürbüz (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Nihat Karabulut (PENDİK GİHTS)

96 kiloda

1- Tayfun Şenyürek (İBBSK)

2- Muhammed Furkan Dursun (İBBSK)

3- Ahmet Ocakçı (İBBSK)

3- Ramazan Sarı (PENDİK GİHTS)

130 kiloda

1- Ali Yüce (KASIMPAŞA SK)

2- Abdullah Akyüz (İBBSK)

3- Muhammet Samet Uman (KARTAL BEL. SK)

Son Güncelleme: 18.11.2017 21:09
Anahtar Kelimeler:
İBBSKİBBİstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüBağcılar Olimpik Spor SalonuKulüpler Arası U23 Grekoromen Güreş İstanbul ŞampiyonasıTürkiye Güreş Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boston Celtics durdurulamıyor
Boston Celtics durdurulamıyor
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim