﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Nisan 2017 Pazartesi 04:02

İBB’li Güreşçiler Şampiyonluk Vizesi Aldı

Kulüplerarası 14-15 ve 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakaları Mersin’de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler sıkletlerinde şampiyon olmak için minderde ter döktüler.

İBB'li Güreşçiler Şampiyonluk Vizesi Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
29-31 Mart tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen 14-15 yaş Serbest Güreş grup müsabakalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları İbrahim Kambur, Oğuzhan Gençalp, Mavzar Zaurbekov, Yusuf Talha Kara, Mustafa Emre Demir, İsa Sakin, Umar Muskiyev, Emir Fatih Eser ve Bahadır Bilal Atayurt sıkletlerinde dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.
 
Öte yandan 1-2 Nisan tarihleri arasında yine Mersin’de yapılan 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından, Dokka Zaurbekov, Mikail Göksu, Nurettin Koç, Halit Işık ve Salih Özgün sıkletlerinde dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kulüplerarası 14-15 Ve 12-13 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakalarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüİBBİBBSKGüreşMadalya
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu
İOSB’nin Genç Güreşçileri Grupları Geçti İOSB’nin Genç Güreşçileri Grupları Geçti
Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0 Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0
Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2 Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2
Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1 Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1
Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü...
Yukarı Çık

İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası 15-16...

Haberi Oku