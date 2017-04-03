Öte yandan 1-2 Nisan tarihleri arasında yine Mersin’de yapılan 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından, Dokka Zaurbekov, Mikail Göksu, Nurettin Koç, Halit Işık ve Salih Özgün sıkletlerinde dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
İBB’li Güreşçiler Şampiyonluk Vizesi Aldı
Kulüplerarası 14-15 ve 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakaları Mersin’de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler sıkletlerinde şampiyon olmak için minderde ter döktüler.
Öte yandan 1-2 Nisan tarihleri arasında yine Mersin’de yapılan 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından, Dokka Zaurbekov, Mikail Göksu, Nurettin Koç, Halit Işık ve Salih Özgün sıkletlerinde dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.