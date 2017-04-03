İBB’li Güreşçiler Şampiyonluk Vizesi Aldı

Kulüplerarası 14-15 ve 12-13 yaş Serbest Güreş grup müsabakaları Mersin’de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler sıkletlerinde şampiyon olmak için minderde ter döktüler.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.