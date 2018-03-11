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İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Güreş İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler arası 11Yaş Minikler Grekoromen ve Serbest Güreş İstanbul Şampiyonaları Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromende 180 puanla şampiyon olurken, Serbest güreşte ise 138 puanla ikinci oldu.

İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Güreş İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler arası 11Yaş Minikler Grekoromen ve Serbest Güreş İstanbul Şampiyonaları Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromende 180 puanla şampiyon olurken, Serbest güreşte ise 138 puanla ikinci oldu.

11 Mart 2018 Pazar 23:41
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu

13 kulüpten 170 sporcunun katıldığı ve yeni güreş kurallarının uygulandığı Kulüpler arası 11Yaş Minikler Grekoromen ve Serbest Güreş İstanbul Şampiyonalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır, Ömer Elmas ve Zafer Uyumaz’ın çalıştırdığı güreşçiler kulüpleri adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Çekişmeli geçen ve iki gün süren müsabakaların sonunda 11 sıklette 7 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak kulüplerini başarıyla temsil ettiler.

Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi.

Grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 180 puanla birinci, Karapençe Güreş Kulübü 152 puanla ikinci ve İbrahim Özaydın Spor Kulübü 151 puanla üçüncü oldu. Serbest’te ise Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü 190 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 138 puanla ikinci ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü 135 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Hüseyin Çolakoğlu tarafından verildi.

Madalya kazanan sporcular ise şöyle:

Altın

Halit Hacı Murad (Grekoromen)

Muhammet Emir Özden (Grekoromen)

Umar Ahmad (Grekoromen-Serbest)

Serkan Yakup Bakır (Grekoromen-Serbest)

Salih Deniz Kaplan (Grekoromen)

Gümüş

Adam Malov (Grekoromen)

Abdullah Vahit  Küçük (Grekoromen)

Hüseyin Mendi (Grekoromen)

Salih Deniz Kaplan (Serbest)

Bronz       

Ahmet Yusuf Kalkan (Grekoromen-Serbest)

Vazir Kuday (Grekoromen)

Volkan Sinan Başbuğ (Grekoromen)

Yunus Can Şahin (Serbest)

Yusuf Münigü (Serbest)

Halit Hacı Murad (Serbest)

Muhammet Emir Özden (Serbest)

Son Güncelleme: 11.03.2018 20:47
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