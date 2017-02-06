İBB’li Minik Güreşçiler Kulüplerini Şampiyon Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası 11-12 ve 13 Yaş Serbet Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor salonunda yapıldı. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 106 puan toplayarak şampiyon oldu.

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