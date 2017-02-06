İBB’li Minik Güreşçiler Kulüplerini Şampiyon Yaptı

16 kulüpten 178 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreşçiler kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda şampiyon oldular.
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi.
Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 106 puanla birinci, Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü 90 puanla ikinci ve İbrahim Özaydın Spor Kulübü 54 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.