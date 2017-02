İbb’li Miniklerden Çifte Şampiyonluk

12 kulüpten 224 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreş çiler kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. 12 sıklette yapılan ve zorlu geçen müsabakaların sonunda her iki yaş grubundada şampiyon oldular.Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalya ları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi.Şampiyonada, 11 Yaş Grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 84 puanla birinci, Karapençe Güreş Kulübü 73 puanla ikinci ve İbrahim Özaydın Spor Kulübü 71 puanla üçüncü oldu. 12-13 Yaş Grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 114 puanla birinci, İbrahim Özaydın Spor Kulübü 84 puanla ikinci ve Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü 82 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.1- Ebubekir Gür ( İBBSK 2- Musatafa Tuğrul (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Abdulvahit Durdu (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Emin Karçık (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Özer Özgür Aslan (ÇATALCA BEL. SK)2- Denizhan Ogün (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Bilal Altaş (KASIMPAŞA SK)3- Fatih Yılmaz (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Ahmet Eminoğlu (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)2- Fatih Toprak (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Orçun Alkan (ÇATALCA BEL. SK)3- Atasoy Yılmaz (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)1- Enver Kazımoğlu (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)2- Denizhan Demirkanat (İBBSK)3- Sıraç İmran Kopuz (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Yusuf Fuat Demir (İBBSK)1- Davut Mirze Balev (İBBSK)2- Ege Hasan Kablan (BEŞİKTAŞ SK)3- Abdulkadir Yiğit (İSTANBUL GİHTS)3- Ozan Öztürk (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Hüseyin Deniz Kabaktaş (BEŞİKTAŞ SK)2- Mahmut Mert Erdem (İSTANBUL GİHTS)3- Hasan Can Beşik (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)3- Abdulkadir Kanmış (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)1- İbrahim Hamza Kara (İBBSK)2- Engin Oğuz Şahin (BÜYÜKÇEKMECE GİHTS)3- Samet Güneş (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)3- Civat Okanmış (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Bilal Yusuf Çelik (İBBSK)2- Hasan Soylu (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)3- İmran Taşçı (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)3- Halil İbrahim Taşdemir (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Ahmet Önder Kazımoğlu (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)2- Hamza Hoş (İSTANBUL GİHTS)3- Yunus Bolat (İBBSK)3- Batuhan Can (SANCAKTEPE BEL. SK)1- Umut Nejat Dinçer (ÇATALCA BEL. SK)2- Erdem Turhal (İBBSK)3- Enes Ünal (KASIMPAŞA SK)3- Okan Turan (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Cemal Yusuf Bakır (İBBSK)2- Baran Mamut Yıldız (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)3- Seyyit Yakup Balta (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)1- Dokka Zaurbekov (İBBSK)2- Taha Furkan Bozdağ (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Yunus Kavak (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Arda Gezer (ÇATALCA BEL. SK)1- Ahmet Çakmak (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)2- Sefa Karagüney (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Ali Tarık Özdemir (TUZLA BEL. SK)3- Hasancan İnce (İBBSK)1- Enes Ülkü (TUZLA BEL. SK)2- Sezgin Koşar (İBBSK)3- Sercan Keskin (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Abdullah Top (SANCAKTEPE BEL. SK)1- Gökhan Dinçel (İBBSK)2- Muhammet Ali Göçmen (TUZLA BEL. SK)3- Alpaslan Daş (ÇATALCA BEL. SK)3- Mücahit Atabey (İBBSK)1- Umut Erdoğan (İBBSK)2- Abdullah Akar (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Batuhan Kuçur (İBBSK)3- Maşuk Karahan (İBBSK)1- Cengizhan Ramazan Doğan (İBBSK)2- Mahmut Yılmaz (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Eray Akpınar (İBBSK)3- Hamza Tarık Durası (TUZLA BEL. SK)1- Yusuf Tatlıdil (SANCAKTEPE BEL. SK)2- Ahmet Yılmaz (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Nurettin Koç (İBBSK)3- Yunus Emre Uyumaz (İBBSK)1- Yasin Taştan (İBBSK)2- Engin Atar (ÇATALCA BEL. SK)3- Mustafa Demir (İBBSK)3- Ahmet Berat Kulaz (İBBSK)1- Batuhan Uzun (İBBSK)2- Rıfat Eren Gıdak (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Burhan Sarıtaç (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Ahmet Yasin Akgül (İBBSK)1- Mehmetcan Çapar (İBBSK)2- Yiğit Hamza Keskin (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Ahmet Eremekter (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Bulut Alkan (KARAPENÇE GÜREŞ KLB)1- Eray Turhan (İBBSK)2- Bilal Tan (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Yusuf Sözkesen (SANCAKTEPE BEL. SK)3- Mustafa Kurtoğlu (TUZLA BEL. SK)1- Enes Aydoğanoğlu (SANCAKTEPE BEL. SK)2- Halit Işık (İBBSK)3- Mikail M.E. Mahin (İBRAHİM ÖZAYDIN SK)3- Musa Kazım Efe Karaçam (İSTANBUL GİHTS)